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На «Людиновской швейной фабрике» размер зарплат оказался ниже МРОТ

11.03.2017  22:24

Работники швейной фабрики в Людиново получали заработную плату ниже установленного минимума, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Проверка людиновской городской прокуратуры выявила нарушения правил оплаты труда на местной швейной фабрике. В июле и сентябре прошлого года ее сотрудники получили суммы ниже минимальной заработной платы, установленной в Калужской области.

Руководство «Людиновской швейной фабрики» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Нарушения исправлены. 

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