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На «Людиновской швейной фабрике» размер зарплат оказался ниже МРОТ
11.03.2017 22:24
Работники швейной фабрики в Людиново получали заработную плату ниже установленного минимума, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.
Проверка людиновской городской прокуратуры выявила нарушения правил оплаты труда на местной швейной фабрике. В июле и сентябре прошлого года ее сотрудники получили суммы ниже минимальной заработной платы, установленной в Калужской области.
Руководство «Людиновской швейной фабрики» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Нарушения исправлены.
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