11.03.2017 22:24

Работники швейной фабрики в Людиново получали заработную плату ниже установленного минимума, сообщает пресс-служба прокуратуры Калужской области.

Проверка людиновской городской прокуратуры выявила нарушения правил оплаты труда на местной швейной фабрике. В июле и сентябре прошлого года ее сотрудники получили суммы ниже минимальной заработной платы, установленной в Калужской области.

Руководство «Людиновской швейной фабрики» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Нарушения исправлены.