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На международной алмазной неделе было реализовано алмазов и бриллиантов на сумму 21,8 млн долларов

07.03.2017  17:50

Компания «Алроса» подвела итоги международного аукциона, в результате которого было продано алмазов и бриллиантов на 21,8 млн долларов, сообщает пресс-служба организации.

Шестая международная алмазная неделя прошла в Израиле в городе Рамат Ган. Она включала аукцион по реализации алмазов и бриллиантов специальных размеров, состоявшийся 13-16 февраля.

По данным компании «Алроса» было реализовано 105 лотов алмазного сырья и бриллиантов на сумму 21,8 млн долларов. В торгах приняли участие 119 покупателей из 30 стран. Среди прочих лотов был продан круглый бриллиант «Звезда Вилюйска» массой 80,59 карата. Это один из крупнейших в мире камней в этом сегменте.

«Звезда Вилюйска» - один из десяти бриллиантов, выполненных из 235-каратного алмаза «Город Вилюйск», добытого в 2013 году на трубке «Юбилейная». Обработка алмаза-гиганта «Город Вилюйск» заняла более девяти месяцев.

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.

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