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На Неделе легпрома презентовали новые технологии и оборудование для модернизации отрасли

22.02.2017  23:37

В рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности» состоялся круглый стол «Новые технологии и оборудование для легкой промышленности», сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Перед российскими предприятиями текстильной и легкой промышленности стоит задача по выпуску конкурентоспособной продукции и увеличению своей доли на внутреннем рынке, а для этого необходимы инновационные технологии, новые знания, современное техническое оснащение, которые на круглом столе представили компании – экспоненты Российской недели текстильной и легкой промышленности – 2017.

Презентацию технологий и оборудования для промышленной обработки одежды провела компания Veit крупнейший производитель оборудования для легкой и швейной промышленности из Германии.

Инновационные разработки в технологиях изготовления нетканых материалов с использованием промышленных и бытовых текстильных и других отходов представила компания ЛЯРОШ (Франция).

Новые технологии, машины, оборудование для оснащения предприятий отечественной легкой промышленности на круглом столе предложили Ferrostaal, Э.Н.Тех (Италия), Mario Crosta (Италия), Picanol (Бельгия), Icomatex (Испания) и другие иностранные компании. О возможностях лизинга для приобретения необходимого оборудования проинформировала представитель фирмы «Дойче Лизинг Восток».

В дискуссии приняли участие представители российских компаний «Мосточлегмаш», «Текстильмаш», «Текстиль и Технологии», «СТОРМ Текс» и других предприятий, рассказавшие о возможностях переоснащения отечественной текстильной и швейной отрасли.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».

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