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На Новой Голландии откроется школа креативных индустрий «Маяк»
10.04.2017 18:18
Открытие школы «Маяк» на острове Новая Голландия состоится 22 апреля, сообщают организаторы.
Школа креативных индустрий «Маяк» - это образовательный проект для детей и подростков от 7 до 17 лет, который займет историческое здание «Дом Коменданта» – целый трехэтажный особняк, расположенный сразу у главного входа в парк.
В субботу, 22 апреля с 12:00 в школе «Маяк»
пройдет День открытых дверей. В программе — презентации курсов и экскурсия по
школе. Желающие смогут лично познакомиться с преподавателями и задать все
вопросы о процессе обучения.
Вход свободный. Регистрация: https://shkolamayak.timepad.ru/event/473758/.
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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