Открытие школы «Маяк» на острове Новая Голландия состоится 22 апреля, сообщают организаторы.

Школа креативных индустрий «Маяк» - это образовательный проект для детей и подростков от 7 до 17 лет, который займет историческое здание «Дом Коменданта» – целый трехэтажный особняк, расположенный сразу у главного входа в парк.

В субботу, 22 апреля с 12:00 в школе «Маяк» пройдет День открытых дверей. В программе — презентации курсов и экскурсия по школе. Желающие смогут лично познакомиться с преподавателями и задать все вопросы о процессе обучения.

Программа дня:



12:00 Презентация школы

12:30 Экскурсия по школе

13:00 Презентация программы «Кино»

13:30 Презентация программы «Фотография»

15:00 Презентация программы «Театр»

15:30 Презентация программ для детей 7-11 лет от Творческой Мануфактуры «П.Т.Х.»

17:00 Презентация программы «Дизайн»

17:30 Презентация программы «Современная музыка и звуковой дизайн»

Вход свободный. Регистрация: https://shkolamayak.timepad.ru/event/473758/.

Иллюстрация предоставлена организаторами.