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На оборудование для швейного производства в алтайских колониях потратили более 1 млн рублей

25.07.2017  21:33

Для швейного производства в алтайские колонии закупили специальную мебель, стоимостью более 1 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого УФСИН России.

Для производственных участков ИК-6 и ИК-11 в Алтайском крае закупили стулья с подъемно-поворотным устройством, регулировкой высоты сиденья и угла наклона спинки. Они предназначены для швейного производства и обошлись более чем в 1 миллион рублей. Средства получены от производственной деятельности исправительных учреждений края.

Швейное производство на указанных участках полностью обеспечивает потребность личного состава уголовно-исполнительной системы региона, а также осужденных в одежде. Кроме того здесь выполняют заказы по пошиву рабочей одежды, костюмов для военнослужащих, изготовлению сумок и т.д.

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