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На очередном собрании акционеров «Моготекс» обсудят реорганизацию компании

02.03.2017  00:10

Один из вопросов повестки очередного собрания акционеров «Моготекс» - реорганизация компании, сообщает пресс-служба предприятия.

Очередное общее собрание акционеров «Моготекс» пройдет 30 марта в здании компании в Могилеве.

На повестке дня обсуждение финансовых результатов за 2016 год, утверждение дивидендов и распределение прибыли, избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Также планируется обсудить реорганизацию компании и утвердить договор о присоединении.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 87.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 24 февраля.

Предприятие «Моготекс» основано в 1973 году и акционировано в 2000-ом. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Белоруссии и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав компании входят ткацкая, отделочная и швейная фабрики, а также производство нетканых текстильных материалов и производство по крашению хлопчатобумажной пряжи.

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