Очередной слет коллекционеров пройдет на территории московского завода «Кристалл» с 26 по 29 октября 2017 года, сообщают организаторы.

Уже ставшие традицией ежемесячные слеты объединяют российских и зарубежных знатоков и ценителей антиквариата, превращая завод в огромную выставку диковинных и редких вещей из прошлого.

Главным событием предстоящего слета станет генеалогическая выставка «Обратись к истокам» от Союза возрождения родословных традиций. На ней можно будет ознакомиться с родословными знаменитых людей России - Пушкина, Гоголя, Суворова, Тютчева, Чехова, святой блаженной Матроны Московской, основоположника русского космизма Николая Федорова и многих других. Посетители выставки увидят стенды, посвященные Первой Мировой войне, творческие работы, демонстрирующие разнообразные способы оформления генеалогической информации, и родословные древа жителей разных регионов России.

На октябрьском слете коллекционеров будет представлена единственная и самая большая в мире коллекция мужских аксессуаров инструментальной тематики «Арли». В рамках выставки-ярмарки «Антиквариат и винтаж на «Кристалле» будет также проведен «Аукцион с рубля», на котором будут разыграны лоты, предоставленные как участниками, так и гостями мероприятия. По словам организаторов, «Аукцион с рубля» предоставит уникальную возможность всем желающим продать свою вещь быстро и по справедливой цене.

В рамках слета пройдут традиционные мастер-классы для посетителей, в частности, мастер-классы по керамике в технике ручной лепки от студии PaintIt, по реставрации фарфора, а также по фотографии. Организаторы мастер-класса по керамике в технике ручной лепки убеждены, что работа с глиной прекрасно стимулирует мелкую моторику у детей, развивает воображение и помогает снять стрессовые состояния у взрослых.

Для первого знакомства с глиной организаторы предложат поработать над глиняными чашами и фигурками животных. Чаша выполняется в технике лепки из цельного куска, в процессе работы декорируется орнаментом. Это может быть среднеазиатская пиала, японский тяван или просто чашка свободной формы.

Слеты коллекционеров на «Кристалле» — уникальное событие в московской культурной жизни. Первый всероссийский слет прошел 11-12 февраля 2017 года с большим успехом. На ярмарке было представлено множество любопытных и редких экспонатов, разделенных по темам: нумизматика, филателия, фалеристика, бонистика, филокартия, букинистика, винтажные украшения, игрушки, грампластинки и многое другое. По просьбам участников и посетителей с марта 2017 года слеты стали трехдневными, а октябрьский слет пройдет в течение четырех дней.

Организатор: ВЦ «Кристалл Экспо».

Иллюстрация предоставлена организаторами.