IV Международный форум легкой промышленности «Легпромфорум-2017» начал свою работу 20 февраля, в день открытия в ЦВК «Экспоцентр» Российской недели текстильной и легкой промышленности, сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

Организаторами форума выступили Российский Союз предпринимателей текстильной и легкой промышленности (Союзлегпром) и АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Правительства Москвы.

Центральное конгрессное событие Недели открылось пленарным заседанием, на котором были рассмотрены новые инициативы по продвижению товаров легкой и текстильной промышленности, а также меры господдержки и стимулирования притока инвестиций в отрасль.

Как сообщил в своем выступлении заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, суммарный объем финансовой поддержки предприятий легпрома в прошлом году составил около 2,5 млрд. рублей. В этом году на эти цели будет направлено почти 3 млрд. рублей.

Он особо отметил новое направление господдержки - субсидии для финансирования расходов лизинговых организаций на обеспечение легкой промышленности оборудованием, что имеет большое значение для модернизации предприятий легкой промышленности. Замминистра выделил и такое значимое для высокотехнологичного развития отрасли направление как субсидирование затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Председатель Комитета Государственной Думы по образованию и науке Вячеслав Никонов констатировал, что отечественная легкая промышленность даже в сложных экономических условиях демонстрирует очень неплохие показатели и энергичный рост. По его словам, депутаты Госдумы в целом представляют, что нужно делать, чтобы легкая промышленность развивалась. «Нужно помогать производителю, и это не только прямая финансовая помощь, но и доступный кредит. А при нынешней ставке кредита невозможно серьезно развивать ни одну отрасль, а тем более легкую промышленность», - сказал парламентарий. Он выразил надежду, что голос депутатов будет услышан и уже в этом году произойдет дальнейшее снижение учетной ставки и улучшение условий доступа к кредитованию.

В работе «Легпромфорума-2017», проходящего с 20 по 22 февраля, участвуют делегаты из всех регионов России и стран СНГ, представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий легпрома и смежных отраслей, отраслевой науки, торговых организаций, известные дизайнеры и эксперты. В рамках форума состоятся панельные дискуссии, конференции, круглые столы, семинары, посвященные широкому кругу вопросов. Профессионалы отрасли обсудят техническое перевооружение и модернизацию производства, новые разработки в сфере текстильного машиностроения, инновации в технологиях изготовления нетканых материалов и многое другое.

В первый день работы форума состоялась ежегодная, уже 14-я по счету, церемония вручения Национальной отраслевой премии «Золотое веретено». Ее лауреатами в разных номинациях стали предприятия текстильной и легкой промышленности России, Дома моды, дизайн-бюро, российские модельеры-дизайнеры, сотрудники компаний и производств, торговые организации, чья профессиональная деятельность содействует развитию индустрии моды в нашей стране.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».