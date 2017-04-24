На Патриарших прудах откроется pop up store бренда Norsoyan в поддержку лечения дизайнера Людмилы Норсоян

Pop up store Norsoyan будет работать всего один день, 26 апреля, вместо бутика аксессуаров Radical Chic по адресу: Большой Козихинский переулок, дом 19, сообщают организаторы.

В pop up store можно будет купить трикотажные коллекции Людмилы Норсоян и платки Radical Chic по доступной цене. В 20:00 пройдет аукцион редких предметов из коллекций Norsoyan.

Pop up store будет работать только один день с 11:00 до 22:00.

21 апреля Людмила Норсоян сообщила на своей странице в Facebook, что у нее одна из последних стадий рака и ей нужна поддержка: моральная и финансовая. Все собранные в pop up store деньги будут отправлены на лечение Людмилы, готовящейся к сложной операции.



Людмила Норсоян — известный в мире моды дизайнер, основатель школы Fashion Factory School, преподаватель, аналитик моды, любитель всего нового, пропагандист современных технологий в моде. Она придумала использовать медную пряжу в трикотаже, добавила кевлар в невесомые платья-паутинки, сочинила хитроумные бесшовные джемперы и массу других невероятно красивых вещей.

Фотография предоставлена организаторами.