В рамках открытия нового Podium Concept 12 декабря состоялся традиционный Снежный коктейль Yana, сообщается в пресс-релизе компании.

Этой зимой ювелирный дом представил коллекцию украшений «Богема», символом которой стали перья.

Богемные настроения поддержала презентация платьев модного дома Yana. Уникальные платье, созданные в единственном экземпляре из шелка, шифона, кружева, сетки и перьев представляют собой предметы искусства: пуговицы, выполненные из натурального жемчуга и серебра, серебряные цепочки, фирменные кисти и васильки, а также ручная вышивка бисером.

Компанию платьям Yana составили наряды Maison Bohemique. На открытии Podium Concept, помимо Demi Couture collection, бренд представил лимитированную коллекцию басок. Каждую баску украшает ручная вышивка стразами, пайетками и шелковыми цветами.

Скоро ювелирная коллекция Podium Concept дополнится синергией брендов Loree Rodkin, Fine Choice, JHadley, Jacquie Aiche, Bochic Podium Jewellery.

Мероприятие посетили: Яна и Вадим Расковаловы, Полина Киценко, Полина Гагарина, Яна Рудковская, Ксения Собчак и Максим Виторган, Наталья Чистякова-Ионова, Маша Адоньева, Наталья Давыдова, Светлана Шишханова, Наталья Якимчик, Елена, Инна и Стеша Маликовы, Маша Федорова, Дарья Веледеева, Ксения Сухинова, Маргарита Лиева, Юлия Калманович, Виктория Шелягова, Ксения Лукаш, Миранда Мирианашвили, Юлия Ремпель, Элен и Аида Манасир, Александр Арутюнов, Анастасия Беляк, Ксения Чилингарова, Анастасия Рогозина, Юлия Прудько, Евгений Заболотный, Дарья Лисиченко, Михаил Друян, Наталья Бордо, Лебедева Марина.

Компания Podium была создана в 1994 году в Москве. В магазинах компании представлены бренды класса «люкс». Каждый бутик Podium обладает индивидуальной концепцией, в соответствии с которой для него отбираются коллекции и разрабатывается специальный дизайн интерьеров.

Фотографии предоставлены компанией.