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На платформе Wildberries.ru стартовали продажи капсульной коллекции Zasport
02.11.2017 07:01
Российский бренд спортивной и casual-одежды Zasport, являющийся официальным экипировщиком Олимпийской команды России, представлен на Wildberries.ru с 1 ноября, сообщает компания.
На онлайн-платформе можно приобрести футболки и свитшоты из капсульной коллекции «Russians Did It!», которая известна своими мотивирующим принтам — «Быстрее. Выше. Сильнее», «Старт. Финиш», «I Don't Do Doping — I Am Za Sport».
«Мы рады сообщить, что Zasport входит в активную фазу освоения онлайн-ритейла и становится более доступным широкой аудитории. Мы стремимся к постоянному движению вперед и остаемся верны своему индивидуальному стилю— одежда Zasport для тех, кто разделяет наши взгляды и никогда не останавливается на достигнутом!»— комментирует Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер Zasport.
На данный момент Zasport представлен на трех онлайн-площадках: Aizel.ru, Lamoda.ru и Wildberries.ru. В планах бренда — запуск собственного интернет-магазина и открытие новых точек в Москве и регионах, а также активное развитие по франшизе.
Zasport – российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений – контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.
Фотография предоставлена компанией.
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