Российский бренд спортивной и casual-одежды Zasport, являющийся официальным экипировщиком Олимпийской команды России, представлен на Wildberries.ru с 1 ноября, сообщает компания.

На онлайн-платформе можно приобрести футболки и свитшоты из капсульной коллекции «Russians Did It!», которая известна своими мотивирующим принтам — «Быстрее. Выше. Сильнее», «Старт. Финиш», «I Don't Do Doping — I Am Za Sport».

«Мы рады сообщить, что Zasport входит в активную фазу освоения онлайн-ритейла и становится более доступным широкой аудитории. Мы стремимся к постоянному движению вперед и остаемся верны своему индивидуальному стилю— одежда Zasport для тех, кто разделяет наши взгляды и никогда не останавливается на достигнутом!»— комментирует Анастасия Задорина, основатель и главный дизайнер Zasport.

На данный момент Zasport представлен на трех онлайн-площадках: Aizel.ru, Lamoda.ru и Wildberries.ru. В планах бренда — запуск собственного интернет-магазина и открытие новых точек в Москве и регионах, а также активное развитие по франшизе.

Zasport – российский бренд casual и спортивной одежды, который создан в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Производство бренда расположено в Подмосковье. В числе последних достижений – контракт с Олимпийским комитетом России по экипировке сборной России до 2025 года.

Фотография предоставлена компанией.