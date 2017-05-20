На площадке Aglomerat пройдет шоу-выставка Glich

Мероприятие Glich состоится в арт-пространстве Aglomerat 20 мая, сообщают организаторы.

Glich-ночь станет арт-площадкой для эксцентричных и талантливых людей - художников, скульпторов, модельеров, артистов оригинального жанра, фотографов, поэтов, которые решили заявить о себе и продемонстрировать свое искусство. Посетители мероприятия смогут не только насладиться провокационными перформансами с живыми скульптурами, моделями боди-арт, необычным фэшн-показом современного искусства, но и приобрести понравившиеся работы.

В чилаут-зоне гостей ожидают поэтические чтения современных авторов во главе с телеведущей Мией Зарринг. В велком-зоне и на сцене гостей развлекут артисты оригинального жанра – светодиодное шоу, живая кукла Барби, шоу экстремалов, светодиодные ходулисты и фееричный художник-перформер Марта Тиш со своим балетом. Вечер искусства плавно перетечет в ночь с модными диджеями.

В шоу-выставке примут участие: художник-перформер Марта Тиш, художник-концептуалист Алексей Черемных (Alex Che), телеведущая Мия Зарринг с поэтическими чтениями, художник боди-арт Марина Сергеева, художник Зеленцова Елизавета, художник боди-арт/модельер Любовь Сидорько, художник боди-арт/модельер Ирис Див, художник мехенди Екатерина Бойко, художник Алена Тоже, художник Михаил Штерн, художник Виктория Самоварова, художник Антонио Фибоначчи, художник Алескандр Павлов, фотограф Виталий Верескун, фотограф Мария Румянцева, художник Артем Артомонов, художник Наталья Монастырская и другие.

Название мероприятия – это своеобразная игра слов, а, точнее, букв, ведь глитч (англ. glitch) – это и есть «глюк, ошибка». Впервые этот термин использовал американский астронавт Джон Гленн для описания помех в связи, вызванных наложением или искажением сигнала, во время космического полета. В сферу искусства термин «глитч» вошел в середине 90-ых годов, с появлением одноименного жанра экспериментальной электронной музыки, основанного на аппаратных шумах и акустических эффектах, обусловленных системными сбоями. А в начале века текущего сформировался и глитч-арт – изобразительное и фотографическое искусство, главными выразительными средствами которого являются разнообразные цифровые помехи и ошибки.

Иллюстрация предоставлена организаторами.