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На площадке Belarus Fashion Week пройдут открытые лекции Веры Ивановой и Джованни Оттонелло

11.05.2017  11:09

Организаторы недели моды Belarus Fashion Week анонсировали деловую программу нового сезона.

11 мая в 15.00 Вера Иванова – главный редактор журнала «Модный magazin» АО «Аргументы и факты» - подробно расскажет о преимуществах b2b в fashion-индустри, новых каналах продаж, способах налаживания контактов с клиентами и многих других аспектах ведения модного бизнеса.

12 мая в 14.00 креативный директор IED Джованни Оттонелло выступит на тему: «Дизайн и мода в стиле Made in Italy для студентов и профессионалов». Он расскажет о важности первых профессиональных шагов в создании собственного бренда.

Фотография предоставлена организаторами.

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