Дизайнеры Екатерина Волкова и Евгения Русина презентовали свои работы в рамках Off Schedule BFW, сообщает пресс-центр BFW.

Дизайнер Екатерина Волкова уже второй раз презентовала свои наряды в рамках Недели моды в Беларуси. В коллекции «Метафора» дизайнер создает неожиданные образы благодаря эклектичному сочетанию тканей и фактур. Вдохновением для Екатерины стало изучение древних культур и их способность передачи информации через символы и знаки, отсюда и название коллекции. Несмотря на сложную тему, образы от Ekaterina Volkova максимально удобные и комфортные.

Евгения Русина создает образы для элегантных, женственных дам и нежных молодых девушек, и новая коллекция не стала исключением. Основное направление в одежде бренда Jennifer Rusina – структурность и лаконичность. Модели дополнены аксессуарами ручной работы и итальянской качественной обувью, что уверенно подчеркивает источник вдохновения — итальянские фрески и архитектуру.