Новости
НачалоНовостиНа площадке Off Schedule BFW прошли показы Ekaterina Volkova и Jennifer Rusina
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
14 июня в Москве пройдет B2B Communication Forum 2017 3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

На площадке Off Schedule BFW прошли показы Ekaterina Volkova и Jennifer Rusina

04.05.2017  10:18

Дизайнеры Екатерина Волкова и Евгения Русина презентовали свои работы в рамках Off Schedule BFW, сообщает пресс-центр BFW.

Дизайнер Екатерина Волкова уже второй раз презентовала свои наряды в рамках Недели моды в Беларуси. В коллекции «Метафора» дизайнер создает неожиданные образы благодаря эклектичному сочетанию тканей и фактур. Вдохновением для Екатерины стало изучение древних культур и их способность передачи информации через символы и знаки, отсюда и название коллекции. Несмотря на сложную тему, образы от Ekaterina Volkova максимально удобные и комфортные.

Евгения Русина создает образы для элегантных, женственных дам и нежных молодых девушек, и новая коллекция не стала исключением. Основное направление в одежде бренда Jennifer Rusina – структурность и лаконичность. Модели дополнены аксессуарами ручной работы и итальянской качественной обувью, что уверенно подчеркивает источник вдохновения — итальянские фрески и архитектуру.

Просмотров: 58
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1295 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте