В этом сезоне Кids’ Fashion Days BFW свои коллекции представили около 30 дизайнеров и брендов из Беларуси и из-за рубежа, сообщает пресс-центр BFW.

Кids’ Fashion Days BFW (Детские дни Недели моды в Беларуси) уже давно переросли в отдельный проект, который не только дарит радость от показов, но и оказывают материальную поддержку семьям, попавшим в трудную ситуацию.

Вся сумма от проданных в этом сезоне билетов, а это 2600 BYN, была перечислена в благотворительный фонд «Прикосновение к жизни», который помогает ГУ «РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии».

Кроме того, зрителями дефиле «От детей к детям» стали малыши от фонда «Прикосновение к жизни» и дети Чеховщинской школы-интерната. Модели одежды перед ровесниками демонстрировали талантливые и одаренные ребята страны: стипендиаты и лауреаты многочисленных международных и республиканских конкурсов и фестивалей, спортсмены-юниоры.

Организаторами мероприятия выступили РОО «Белорусская палата моды», агентство PR и коммуникаций «Открытый подиум». Партнер Kids’ Fashion Days BFW — Театр мод Kids` Podium.

Дизайнер Fiadkovich Olga представила коллекцию «Цветение» и сравнила детей с нежными бутонами цветов. Этот мотив прослеживается во всех комплектах. Одежда сделана из комфортных легких фактур и дополнена ручной работой, вышивкой.

Для создания «Peri» дизайнер Валерия Крыса выбрала сочетания простых силуэтов, присущих эпохе НЭПа, и ярких легких тканей, напоминающих наряды фей из восточных сказок. В костюмах для подростков используются атлас, перья, стразы, кружево, органза.

Leya.me — бренд одежды и аксессуаров для мальчиков и девочек из Санкт-Петербурга, под которым выпускаются сезонные коллекции по мотивам детских историй и увлечений. В ассортименте повседневная, нарядная, верхняя одежда для детей до 12 лет. В основе — современные дизайнерские решения, преимущественно натуральные материалы, актуальные цветовые сочетания. Бренд основан дизайнером Светланой Злотниковой и ее командой.

Коллекция Luminescence дизайнера Ольги Лютыч дает возможность каждой девочке найти свой стиль: деловой, романтичный, ультрасовременный, фантазийный.

В своей летней коллекции «Парараць-кветка» дизайнер Iryna Sazanovich показывает многогранность и красоту цветов, выполненных на одежде различными материалами и в различных техниках. Это и шелковые цветы, созданные по лепестку, и затонированные вручную, и вышивка шелковыми лентами, и вязанные фантазийные цветы, и «бабушкина» вышивка нитками мулине. Коллекция не обошлась без рюш и кружева — характерного почерка автора.

Вдохновившись искрометным образом Чарли Чаплина в черно-белых фильмах, у модельера Марии Гоголевой появилось желание раскрасить монохромную пантомиму цветными карандашами, что и привело к созданию детской коллекции «Чаплиана». Она состоит из пышных форм, ярких цветов с обилием фатина, блесток, страз, пайеток.

Главная особенность марки Acoola — рекомендации самих детей. Проведенные компанией исследования показали, что идеальная одежда, по мнению малышей, должна быть модной, как у взрослых, с интересными принтами и функциональной. Закладывая эти принципы в основу, компания Acoola создает вещи, с учетом всех детских пожеланий, а также принимая во внимание интересы родителей.

Дизайнер дома мод Dolce Vita задалась целью создать идеальное платье. В коллекции In ❤Love можно встретить стильные и элегантные наряды актуальных цветов. Они особенно понравятся творческим детям, которые хотят выглядеть нарядно на концертах в музыкальных школах, художественных презентациях и школьных вечерах.

Дарья Новицкая знает, что все дочери для родителей - принцессы. «Моя принцесса!» - мы говорим нашим крошкам, когда гордимся их достижениями, «моя принцесса» - когда обнимаем нежно, «моя принцесса», когда склоняемся над ее кроваткой. Именно поэтому дизайнер создала коллекцию «Сказочные принцессы» для торговой марки «Даная».

Дизайнеры Алеся и Светлана Гаврилюк сшили для бренда Matre6ki - говорящие вещички по-настоящему весеннюю коллекции. Красивые льняные платья украсили рисунки, навеянные нежным сезоном.

Показ новой коллекции бренда «Оранжевый верблюд» прошел при заполненном зале. Одежда марки давно известна и детям, и родителям. В ассортименте: шорты, брюки, футболки, платья, юбки, жакеты, джемперы. Все вещи соответствуют мировым стандартам качества и гигиены.

Бренд Mugako всегда узнаваем своей утонченностью и изысканностью,. В новой коллекции «Страна Гардиния» цветовая палитра выбрана из естественной и спокойной весенне-летней гаммы.

Тему природы поддержала и дизайнер Вероника Колегаева, представив на Kids’ Fashion Days Belarus Fashion Week новую коллекцию «Цветы под снегом». Моделями на показе стали ребята из детской Академии моды и стиля «Нью стайл».

Своей коллекцией «Хулиганы-воробьи» дизайнер Надя Чернякова передает атмосферу весны. Весной все вокруг наполняется красками, звуками, запахами. И люди тоже меняются, чаще улыбаются. А как не улыбаться, когда рядом такие «хулиганы-воробьи»? Образы в коллекции бренда Data по-настоящему яркие, живые и чуточку дерзкие. Коллекция создана для детей и подростков.

Дети, облаченные в платья из коллекции «Вифлеемская звезда» дизайнера Ксении Кухаревой напоминают маленьких ангелочков. Наряды имеют классический силуэт, ткани легкие, мягкие, имеющие благородный отблеск. На подиуме представило коллекцию модельное агентство «Артмода» г. Жлобин.

Коллекция KGB» (KolyaGalyaBiryukov) сезона осень-зима 2017/2018 дизайнеров Галины и Николая Бирюковых была показана на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в марте этого года. В основу коллекции лег стилизованный рисунок пистолета в кобуре, художника Николая Бирюкова. Для дизайнеров зачехленный пистолет - это новый символ мира. Оружие, которое не стреляет, - это и символ, и декоративный элемент, и ручная роспись.

Дизайнер Екатерина Протасевич в своей коллекции «Рождение Надежды» обратилась к библейским мотивам. По мнению модельера, надежда означает ожидание чего-то хорошего, веру в добро.

На Kids’ Fashion Days Belarus Fashion Week состоялся показ коллекции одежды дизайнеров Государственного учреждения «Центр моды и красоты «Хрустальная Нимфа». В основе коллекции — современные дизайнерские решения, цветовая гамма комплектов отличается богатством оттенков. Ткани нарядов практичны. Это батист, разновидность трикотажа, кашемир, фланель, а также джинс. Вдохновение дизайнеры черпали из детских сказок и мультфильмов. Главным персонажем стал «Барашек Шон».

Navy Kids’ — это одежда для мальчиков и девочек от 4 до 14 лет. Разработанные модели отличаются своей функциональностью, а ткани высоким качеством. Особое внимание уделено практичности декоративных элементов: банты прикреплены с помощью кнопок, нагрудный платок вшит в карман рубашки, а в пальто вместо пуговиц магниты. В коллекции присутствуют как базовые предметы гардероба, которые без труда заменят школьную форму, так и уникальные для белорусских производителей детской одежды утепленные жилетки и ветровки, а так же в коллекции представлен family look.

Бренд You are 4 me» показал коллекцию «Маленькая Британия», где представил детские наряды в стиле английской классики.

«Жлобинская швейная фабрика» представила коллекцию School story. Основу коллекции для мальчиков составляет костюм, состоящий изпиджака, жилета и брюк - представляет собой идеальное сочетание современных материалов и элегантного стиля. Классический костюм для девочки, состоящий из жакета и юбки или сарафана и блузки - основа делового стиля, а значит и базовый атрибут, необходимый для будней и праздников. Новинка коллекции - кардиган для мальчика и жакет для девочки из трикотажных полотен без подкладки с элементами спортивного стиля.

Проект Kids’ Fashion Days Belarus Fashion Week включает в себя не только показы модной одежды, но и развлекательные, образовательные мероприятия. На стендах аниматоров каждый маленький посетитель мог найти себе занятие по душе. Это и виртуальные игры, и handmade, и рисование, и фейс-арт, и салочки с мультгероями, и многое другое.



