Коллекция Mark Formelle by Vasjuchenka&Starikova FW207/18 была создана в коллаборации победителей конкурса New Names BFW SS17 Марии Стариковой и Анастасии Васюченко с компанией Mark Formelle, сообщает пресс-центр BFW.

В основе образов коллекции Mark Formelle by Vasjuchenka&Starikova FW207/18 лежит история. Николай Радзивилл Черный и Барбара Радзивилл, а также Лев Сапега представлены в современных городских образах. Этакое размышление на тему того, как они могли бы выглядеть и одеваться, если бы их время пришлось на нынешнюю эпоху.

Авторы коллекции используют прием многослойности, сочетая, например, в одном ансамбле леггинсы, полупрозрачную юбку и спортивную куртку. Кроме того, в рамках одного ансамбля сочетаются классические и спортивные вещи: например длинное платье с металлическим отливом и высоким разрезом соседствует с бейсболкой, а скроенная по косой достаточно строгая юбка – со свитшотом. В основе цветовой гаммы лежат все оттенки серого, черный и бежевый, которые изредка перемежаются деталями бордового или темно зеленого цвета.

Фотографии предоставлены пресс-центром BFW.