|
|
На подиуме Riga Fashion Week дебютируют дизайнеры из Грузии
16.03.2017 18:19
В новом сезоне Рижской недели моды, который пройдет в латвийской столице с 28 марта по 1 апреля, впервые будут представлены коллекции грузинских дизайнеров, сообщают организаторы.
В 26-ой сессии Riga Fashion Week примут участие модные марки из Грузии - Mariam Gvasalia и Dalood.
Традиционно свои коллекции одежды прет-а-порте
сезона осень-зима 2017 покажут зарубежные дизайнеры и из других стран.
В этом
сезоне на RFW впервые будет представлена марка KÄT из
Эстонии, на большом подиуме Недели моды ожидается показ последней коллекции эстонского
бренда Pohjanheimo, а также
свои осенне-зимние коллекции одежды презентуют дизайнеры из Литвы - Lilija Larionova и Julia Janus.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте