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На подиуме Riga Fashion Week дебютируют дизайнеры из Грузии

16.03.2017  18:19

В новом сезоне Рижской недели моды, который пройдет в латвийской столице с 28 марта по 1 апреля, впервые будут представлены коллекции грузинских дизайнеров, сообщают организаторы.

В 26-ой сессии Riga Fashion Week примут участие модные марки из Грузии - Mariam Gvasalia и Dalood.

Традиционно свои коллекции одежды прет-а-порте сезона осень-зима 2017 покажут зарубежные дизайнеры и из других стран.

Уже не в первый раз на Рижской неделе моды будет представлен итальянский дизайнерский бренд Naira Khachatryan, который уже известен в Европе, однако лишь начинает осваивать модный рынок Прибалтики.

В этом сезоне на RFW впервые будет представлена марка KÄT из Эстонии, на большом подиуме Недели моды ожидается показ последней коллекции эстонского бренда Pohjanheimo, а также свои осенне-зимние коллекции одежды презентуют дизайнеры из Литвы - Lilija Larionova и Julia Janus.

Фотографии предоставлены организаторами.

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