08.02.2017 17:53

На внеочередном собрании акционеров «Полесье» принято решение о приобретении ценных бумаг собственной эмиссии, сообщает пресс-служба компании.

На прошедшем 2 февраля внеочередном собрании акционеров «Полесье» было принято решение о приобретении акций компании собственной эмиссии. В дальнейшем они будут переданы на безвозмездной основе Республике Белоруссия.

Планируется приобрести 203,8 тыс. штук простых (обыкновенных) акций по номинальной стоимости 4 белорусских рубля за единицу. Расчет будет производиться в безналичном порядке.

Предложить к продаже акции можно со 2 февраля по 3 марта. Далее по 3 августа будут заключаться договоры купли-продажи.

Прием акционеров с предложениями осуществляются по адресу: г.Пинск, ул.Первомайская 159/3, кабинет 317 (время работы с 8.30 до 17.00, обеденный перерыв с 13-00 до 13-30).

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.