19.04.2017 07:00

В Российском союзе предпринимателей текстильной и легкой промышленности состоялось заседание правления под руководством его президента, члена Общественной палаты РФ Андрея Разбродина.

Как говорится в сообщении отраслевой организации, одним из основных для легкой промышленности остается «труднодоступность» коммерческого кредитования проектов со стороны банковской системы. «Причем расхожим «межбанковским» аргументом, - пояснил Андрей Разбродин, - является рискованность этих кредитов, зачастую без прояснения конкретной ситуации с конкретными проектами и с их экономической отдачей».

Как, в частности, в рамках заседания предложил вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин, для решения этих вопросов требуется сформировать промышленно-финансовый совет с участием ТПП, отраслевых структур и Ассоциации российских банков для обсуждения вопросов взаимодействия и решения конкретных вопросов целевого финансирования промышленных проектов со стороны банков.

Это предложение было поддержано членами правления Союзлегпрома, говорится в сообщении организации Но при этом отмечалось, что банкам нужно изменить свое отношение к отраслевым проектам, иначе промышленно-финансовый совет станет еще одной дискуссионной площадкой.

По словам Андрея Разбродина, «форматы финансовой поддержки отрасли имеются, но вопрос в том – как реально воспользоваться этими средствами и на каких конкретно условиях. Так, для рейтинговых 20 российских банков по-прежнему характерен низкий уровень взаимодействия с отраслями, кроме случаев «ручного управления сверху. При этом новые кредитные механизмы, прямо или косвенно связанные с господдержкой, затруднительно использовать из-за непроработанности правил их применения или чрезмерно завышенных требований к предприятиям».