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На предприятии «Полесье» пройдет внеочередное собрание акционеров

24.01.2017  19:19

Наблюдательный совет компании «Полесье» инициировал внеочередное собрание акционеров, сообщает пресс-служба организации.

Внеочередное общее собрание акционеров компании «Полесье» состоится в четверг, 2 февраля. Решение о необходимости встречи принял наблюдательный совет организации. На повестке дня стоит вопрос о приобретении простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии.

Собрание акционеров пройдет по адресу Пинск, ул. Первомайская, д.159/3, актовый зал здания административно-бытовой части главного производственного корпуса «Полесье».

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного на 23 января 2017 года.

Промышленно-торговое объединение «Полесье» более 40 лет занимается производством верхней одежды, полушерстяной и высокообъемной пряжи, а также трикотажного полотна. В ассортименте компании более 800 наименований продукции.

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