17.12.2016 01:09

Компания «Спецкомплект» в Еманжелинске Челябинской области готова принять на работу швей 3–4-го разряда, пишет газета «Новая жизнь».

Предприятие «Спецкомплект» в Еманжелинске Челябинской области занимается производством рабочей и фирменной одежды. В городе компания работает последние шесть лет, выполняя заказы для нефтяников, газовиков, машиностроителей, металлургов, энергетиков, автотранспортников, а также спасателей МЧС.

В настоящее время «Спецкомплект» готов принять дополнительно на работу высококвалифицированных швей. Для выполнения заказов требуются мастерицы 3–4-го разряда.

В цехе «Спецкомплект» работает 15 человек. Ежемесячно здесь выпускают 500–600 рабочих костюмов, которые реализуются в Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Москве и др.