31.01.2017 21:47

Незаконный ввоз крупной партии меховых шкурок, стоимостью 11 млн рублей, пресечен на российско-латвийской границе, сообщает пресс-служба Псковской таможни.

В середине января на таможенном посту Убылинка российско-латвийской границы была задержана крупная партия меховых шкурок. Товар направлялся из Эстонии в Москву под видом светильников, запчастей для котлов и изделий из искусственного меха.

Досмотр выявил в машине «сырье пушно-меховое, шкурки голубого вуалевого песца целые…». Стоимость партии в 1,3 тыс штук оценена в 11 млн рублей.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП и уголовное дело по ч. 1 статьи 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов.

Шкурки изъяты и помещены на ответственное хранение.