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На развитие легкой промышленности Армении Россия предоставит 2 млн долларов США

15.02.2017  21:57

Россия выделит 2 млн долларов США через UNIDO на второй этап программы развития легкой промышленности Армении, пишет ИА «Арка».

Во вторник, 14 февраля, в Ереване было подписано соглашение о продолжении программы «Повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей промышленности Армении за счет модернизации и обеспечения доступа к рынкам сбыта». В рамках договора Россия выделит 2 млн долларов через UNIDO (Организация объединенных наций по промышленному развитию) на второй этап проекта.

Отмечается, что в программу войдет не только текстильно-швейная, но и кожевенно-обувная отрасль армянской промышленности.

«Успешный старт проекта позволил перейти ко второй стадии - теперь в фокусе будет кожевенная промышленность, которая сможет дополнить текстиль, усилить положительные тенденции в легкой промышленности Армении», – отметил советник-посланник посольства РФ в Армении Андрей Иванов.

Двухлетняя пилотная фаза проекта UNIDO «Повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей промышленности Армении за счет модернизации и обеспечения доступа к рынкам сбыта» стартовала в 2014 году. При этом в 2016 году производство одежды в Республике выросло на 16,4%. 

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