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На Roma Fashion Week впервые представлены коллекции казахских дизайнеров

07.04.2017  21:56

Пять казахстанских модельеров одежды продемонстрировали свои работы на Roma Fashion Week, пишет 24.kz.

Неделя моды Roma Fashion Week 2017 сегодня завершилась в Италии. Впервые свои работы здесь продемонстрировали дизайнеры из Казахстана. Прежде чем оказаться на международном мероприятии модельеры прошли отбор в Астане.

В Риме свои коллекции представили пять казахстанских дизайнеров. Участие в событии также приняли разработчики одежды и аксессуаров из 25 стран.

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