07.04.2017 21:56

Пять казахстанских модельеров одежды продемонстрировали свои работы на Roma Fashion Week, пишет 24.kz.

Неделя моды Roma Fashion Week 2017 сегодня завершилась в Италии. Впервые свои работы здесь продемонстрировали дизайнеры из Казахстана. Прежде чем оказаться на международном мероприятии модельеры прошли отбор в Астане.

В Риме свои коллекции представили пять казахстанских дизайнеров. Участие в событии также приняли разработчики одежды и аксессуаров из 25 стран.