Учебное пособие «Нетканые утепляющие и формоустойчивые прокладочные материалы и наполнители для швейных изделий» будет представлено в рамках «Российской недели текстильной и легкой промышленности», которая пройдет 20-24 февраля в ЦВК «Экспоцентр», сообщает компания «Термопол».

Пособие выходит в РГУ им. А.Н. Косыгина. Авторы - доцент, д.т.н. Виктор Мишаков, «Почетный работник текстильной и легкой промышленности Российской Федерации» и к.т.н. Габит Мухамеджанов, заведующий лабораторией стандартизации, испытаний и сертификации НИИ нетканых материалов – отмечают, что учебное пособие предназначено для обучающихся по направлению подготовки магистров 29.04.02 «Технологии и проектирование текстильных изделий» очной формы обучения и будут использованы при изучении дисциплин «Материаловедение», а также могут быть полезны для аспирантов по направлению 29.00.01 «Материаловедение производств текстильной и легкой промышленности», а также для инженерно-технических работников предприятий и организаций.

Новое учебное пособие содержит информацию о характеристиках и особенностях производства и применения нетканых утеплителей и наполнителей в России.

Авторы приводят данные о производителях нетканых утеплителей и наполнителей, дают оценку качества утеплителей и наполнителей, а также потребительских предпочтений и критериев выбора утеплителей, рассматривают новые типы нетканых утеплителей компаний.

«Появление учебных, научных и исследовательских материалов по теме технического текстиля, развивающаяся коммуникация между научным миром и производителями, интерес молодежи к данной теме - все это говорит перспективном развитии нетканки в отечественной промышленности, потребности в футуристических моделях, которые уже самое ближайшее время предопределят появление принципиально новых композитных разработок, материалов с новыми свойствами и качествами», - комментирует пособие Владислав Иванов, директор по развитию заводов «Термопол» (ТМ «Холлофайбер»).

В рамках «Текстильной недели» на 2-м Научном симпозиуме компания представит 11 реализованных проектов с применением нетканых материалов, которые еще несколько лет назад считались «невероятными, фантастическими, невозможными».

В пособии особое внимание уделено вопросам характеристик и особенности производства и применения нетканых утеплителей и наполнителей в России, основным способам формирования и скрепления утеплителей, рассматривается продукция основных производителей нетканых утеплителей и наполнителей, дается оценка качества утеплителей и наполнителей, методам их испытаний и т.п.

Издание подготовлено к печати на кафедре материаловедения и будет доступно для ознакомления отраслевыми специалистами.

Российский завод нетканых материалов «Термопол» существует с 2004 года. Его производственные мощности представлены австрийским и германским оборудованием. Завод владеет ТМ «Холлофайбер®».

Фотография предоставлена компанией.