|
|
На российском модном рынке появился новый бренд
14.12.2016 07:08
Дизайнеры Зонг Ву и Маша Титова представили новый модный бренд COCOS Moscow.
Как говорится в сообщении модного дома, одежда бренда — минималистичные по стилю и комфортные вещи из качественных, уютных тканей.
«Нам хотелось сделать марку качественных, лаконичных по стилю вещей, которые приятно и удобно носить и которые будут продаваться по честной цене. Мы создавали их, по сути, для самих себя и для наших друзей, и всех, кто с нами на одной волне», — отметили дизайнеры.
Фотография предоставлена компанией.
|© RIA Moda 2010-2016 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте