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На российском модном рынке появился новый бренд

14.12.2016  07:08

Дизайнеры Зонг Ву и Маша Титова представили новый модный бренд COCOS Moscow.

Как говорится в сообщении модного дома, одежда бренда — минималистичные по стилю и комфортные вещи из качественных, уютных тканей.

«Нам хотелось сделать марку качественных, лаконичных по стилю вещей, которые приятно и удобно носить и которые будут продаваться по честной цене. Мы создавали их, по сути, для самих себя и для наших друзей, и всех, кто с нами на одной волне», — отметили дизайнеры.

Фотография предоставлена компанией.

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