11.05.2017 06:53

Как рассказала Елена Залесская, руководитель HR fashion-агентства «Модное бюро», на сегодняшний день самые большие изменения на рынке fashion-специалистов происходят в креативной сфере.

Елена Залесская провела мастер-класс «Как построить карьеру в fashion индустрии и развить собственный бренд?» Как, в частности, рассказала эксперт, сейчас в данном сегменте сохраняется высокий спрос на производственный персонал, однако кандидаты не хотят планомерно начинать карьеру с низких позиций и маленьких зарплат, и сразу после учебного заведения, пытаются развивать собственный бренд или работать на фриланс-проектах. Как правило, единицам удается приблизиться к своей цели. Зато у большинства возникает временной промежуток, во время которого профессиональные навыки, которые можно было бы нарастить в промышленных швейных компаниях, полностью теряются.

По словам Елены Залесской, почти 90% соискателей испытывают трудности при составлении резюме. Потенциальному сотруднику сложно спозиционировать себя и правильно расставить приоритеты в описании своего профессионального опыта, а так же подобрать ключевые слова для быстрого поиска резюме в базе поисковых систем. Именно поэтому люди получают отказы на стадии просмотра резюме рекрутерами.

Самые же интенсивные изменения происходят в креативной сфере. Ряд профессий, например, медленно, но верно, вымирает, трансформируясь в новый, с более узкопрофильным функционалом. Очевидные изменения произошли с профессией «визуальный мерчендайзер». Чаще всего сейчас это линейный специалист, наделенный функциями продавца в крупных компаниях, а в небольших – это и специалист по рекламе, дизайну, заточенный под многозадачность.

Менеджер по рекламе трансформируются в специалистов с более узкопрофильными компетенциями: SMM-специалиста, PR-менеджера, блогера, fashion-иллюстратора и т.д.

Достаточно востребованные позиции сейчас: модный блогер, шоппер, стилист, продакт менеджер, арт-директор по упаковке, fashion promotion, занимающийся репутацией модного бренда.

Много позиций конструкторов, технологов, модельеров, менеджеров производства. Компании хотят совмещать несколько функционалов в одном (модельер-конструктор, менеджер производства и он же конструктор/технолог) и готовы платить за такие позиции от 100 тыс. рублей до 150 тыс. рублей.

Фриланс стал одной из распространенных форм взаимоотношений компании и сотрудника. Как отмечает Елена Залесская, доля такого сотрудничества будет расти. Это связано не только с любителями «свободных отношений», но и с экономикой компаний. Нужно учесть соискателю определенные нюансы: заработок нестабилен, но есть возможность сотрудничать с несколькими компаниями и разнообразить свой опыт. Впрочем, сотрудники все-таки не удовлетворены такой формой сотрудничества и рассматривают ее как промежуточный этап между построением собственного бренда или карьерой и постоянным местом работы в компании.

При этом, по данным эксперта, впервые с 2014 года начали восстанавливаться заработанные платы. Примерный рост зарплат составил 30%.