04.05.2017 23:51

На открытой в апреле швейной фабрике в селе Али-Юрт произведут 7 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы, пишет газета «Ингушетия».

В Ингушетии впервые произведут собственные георгиевские ленты ко Дню Победы. На швейной фабрике в селе Али-Юрт Назрановского района планируется изготовить 7 тыс. штук. Именно столько человек в прошлом году приняли участие в акции «Бессмертный полк» у Мемориала памяти и славы.