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На швейной фабрике в Ингушетии впервые изготовят георгиевские ленты
04.05.2017 23:51
На открытой в апреле швейной фабрике в селе Али-Юрт произведут 7 тыс. георгиевских лент ко Дню Победы, пишет газета «Ингушетия».
В Ингушетии впервые произведут собственные георгиевские ленты ко Дню Победы. На швейной фабрике в селе Али-Юрт Назрановского района планируется изготовить 7 тыс. штук. Именно столько человек в прошлом году приняли участие в акции «Бессмертный полк» у Мемориала памяти и славы.
Швейная фабрика открыта совсем недавно – в середине апреля. Здесь планируется ежегодно производить 1,65 млн изделий. При условии полной загруженности мощностей предприятия, работу получат до 800 человек.
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