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На швейном предприятии «Дишта» во Владимирской области произошел пожар

17.05.2017  20:10

Вьетнамское швейное предприятие «Дишта» в Костерево Петушинского района пострадало от огня, сообщает Владимирский городской портал.

В Костерево 15 мая произошел пожар на швейном предприятии. От огня пострадало около 1,5 кв. м фабрики. Потушить возгорание удалось только после 8-ми часов работы.

Отмечается, что компания «Дишта», на территории которой и произошел инцидент, принадлежит вьетнамскому бизнесмену. Предприятие специализируется на пошиве верхней одежды.

По предварительной информации возгорание возникло в котельной. 

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