01.08.2017 20:36

В Эстонии бывшую мануфактуру превратят в музей «Кренгольмский мир текстиля», потратив 3,5 млн евро, пишет Er.ee.

Бывшую мануфактуру, расположенную на острове Кренгольм в Эстонии, планируют превратить в музей. На его создание выделено более 3,5 млн евро Фондом развития предпринимательства.

На территории складов, где ранее хранился хлопок, будут представлены экспонаты, имеющие отношение к острову и касающиеся текстильного производства.

Рабочее название проекта - «Кренгольмский мир текстиля».