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На создание музея «Кренгольмский мир текстиля» выделено более 3,5 млн евро
01.08.2017 20:36
В Эстонии бывшую мануфактуру превратят в музей «Кренгольмский мир текстиля», потратив 3,5 млн евро, пишет Er.ee.
Бывшую мануфактуру, расположенную на острове Кренгольм в Эстонии, планируют превратить в музей. На его создание выделено более 3,5 млн евро Фондом развития предпринимательства.
На территории складов, где ранее хранился хлопок, будут представлены экспонаты, имеющие отношение к острову и касающиеся текстильного производства.
Рабочее название проекта - «Кренгольмский мир текстиля».
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