25.05.2017 20:32

Киргизские предприниматели инвестируют в создание прядильной фабрики в стране. Осталось вложить 9 млн долларов, пишет Tazabek.

На бизнес-форуме в Бишкеке был поднят вопрос строительства в Киргизии прядильной фабрики. По мнению предпринимателей, она позволит увеличить выпуск текстильных товаров.

«Мы уже инвестировали часть средств, но нам еще необходимо 9 млн долларов. Создание прядильной фабрики позволит создать звено между получением хлопка и производством текстильных товаров», - рассказал управляющий частной компании Умбриэль Темиралиев.