14.03.2017 07:14

Итальянская компания заказала у одного из овцеводческих хозяйств Ипатовского района Ставрополья выпуск пряжи из шерсти мериносов, сообщает информационный портал Петровского района Ставропольского края.

Пряжа будет использована для производства верхнего трикотажа по итальянским лекалам. Производство будет вестись в России, европейцы примут лишь участие в переработке овечьей шерсти.

Представители хозяйства отмечают, что необходимо увеличивать производство, однако на сегодняшний день это не рентабельно, так как ни шерсть, ни мясо в крае не востребовано. По словам генерального директора национального союза овцеводов Михаила Егорова, проблема состоит в том, что в крае нет программы для создания мясопереработки, а потому производители не уверены в том, что необходимо наращивать поголовье овец.