11.04.2017 20:11

Компания «Светлотекс» создала коллекцию одежды для спорта на основе «умных» нитей производства «СветлогорскХимволокно», сообщает пресс-служба компании.

В четверг, 6 апреля, на «СветлогорскХимволокно» состоялась презентация одежды для спорта и активного отдыха из функциональных трикотажных полотен. Коллекцию разработала компания «Светлотекс». В основе линейки – «умные» нити, которые придают изделиям такие свойства как влагопоглощение и быстрое высыхание, поддержание температурного баланса, активный воздухообмен, антибактериальную защиту, нейтрализацию запаха, мягкость и натуралоподобность, формоустойчивость и несминаемость.

На презентации специалисты предприятии подробно рассказали о свойствах трикотажных полотен и представили образцы.

Предприятие «СветлогорскХимволокно» («Сохим») основано в 1964 году. В структуру компании входят: Завод искусственного волокна и Завод полиэфирных текстильных нитей. Продукция белорусского производителя экспортируется в 40 стран мира.