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На Темниковской швейной фабрике состоялось общерайонное родительское собрание

10.11.2017  10:43

На Темниковской швейной фабрике состоялось общерайонное родительское собрание, сообщают «Темниковские известия».

Собрание прошло в рамках профориентационной работы с молодежью. В своем выступлении перед гостями фабрики начальник отдела занятости населения района И. В. Трегулова подчеркнула, что сегодня профессии технолога, закройщика, швеи, настильщика и слесаря-наладчика очень востребованы и посоветовала обратить внимание на эти профессии и во время каникул обсудить с родителями их важность.

Во время экскурсии по фабрике школьники смогли ознакомиться с технологией изготовления одежды для войск спецназначения элитного состава, проследить за работой специального оборудования и пообщаться с заслуженными работниками предприятия.

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