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На территории Киргизии может появиться совместная фабрика с инвесторами из Бангладеш

13.01.2017  22:40

В Бангладеш прошла встреча представителей местной легкой промышленности с киргизскими коллегами по поводу создания швейной фабрики, сообщает ИА Tazabek.

Делегация Киргизии побывала в Бангладеш с с 6 по 12 января. В процессе визита была достигнута договоренность о переговорах по вопросу создания совместной швейной фабрики на территории Киргизии. Подразумевается, что предприятие будет функционировать по полному циклу - от очистки хлопка до пошива одежды.

В рамках визита бизнесмены Киргизии побывали на фабриках по производству хлопковой пряжи, по производству текстильных и джинсовых материалов, трикотажных и текстильных изделий и др.

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