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На территории псковской ОЭЗ «Моглино» начнет работать производство технического текстиля
23.05.2017 06:51
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области будет открыто производство технического текстиля с полиуретановым покрытием.
Как передает «Интерфакс Северо-Запад», проектом стоимостью более 380 млн рублей займется компания «Стримтекс».
На сегодняшний день зона почти на 100% обеспечена инфраструктурой, заявил на церемонии закладки производства губернатор Псковской области Андрей Турчак. В церемонии также приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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