23.05.2017 06:51

На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Моглино» в Псковской области будет открыто производство технического текстиля с полиуретановым покрытием.

Как передает «Интерфакс Северо-Запад», проектом стоимостью более 380 млн рублей займется компания «Стримтекс».

На сегодняшний день зона почти на 100% обеспечена инфраструктурой, заявил на церемонии закладки производства губернатор Псковской области Андрей Турчак. В церемонии также приняла участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.