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Выставка-ярмарка Белтекслегпром пройдет 29-31 марта 2017 года в Минске Рейтинг@Mail.ru

На Тишинке пройдет 44-ая выставка-ярмарка «Блошиный рынок»

17.03.2017  11:15

В рамках 44-го «Блошиного рынка» будет представлен спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики», сообщают организаторы.

Спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики» приурочен ко Дню Балтийского моря, который приходится на 22 марта.

Копенгагенский фарфор – «фарфор для королей и король фарфора» – так характеризуют его ценители, добавляя, что он того стоит. Сама королева Дании Маргрете II, регулярно пополняет свою обширную коллекцию копенгагенского фарфора.

Спецпроект научит посетителей выставки разбираться в нюансах росписи копенгагенского фарфора, расскажет о ее видах (подглазурная, надглазурная) и сюжетах, а также о периодике клейм.

График работы выставки:

  • 23 и 24 марта с 12:00 до 21:00;
  • 25 марта с 11:00 до 21:00;
  • 26 марта с 11:00 до 20:00.

Фотографии предоставлены организаторами.

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