В рамках 44-го «Блошиного рынка» будет представлен спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики», сообщают организаторы.

Спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики» приурочен ко Дню Балтийского моря, который приходится на 22 марта.

Копенгагенский фарфор – «фарфор для королей и король фарфора» – так характеризуют его ценители, добавляя, что он того стоит. Сама королева Дании Маргрете II, регулярно пополняет свою обширную коллекцию копенгагенского фарфора.

Спецпроект научит посетителей выставки разбираться в нюансах росписи копенгагенского фарфора, расскажет о ее видах (подглазурная, надглазурная) и сюжетах, а также о периодике клейм.

График работы выставки:

23 и 24 марта с 12:00 до 21:00;

25 марта с 11:00 до 21:00;

26 марта с 11:00 до 20:00.

Фотографии предоставлены организаторами.