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На Тишинке пройдет 44-ая выставка-ярмарка «Блошиный рынок»
17.03.2017 11:15
В рамках 44-го «Блошиного рынка» будет представлен спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики», сообщают организаторы.
Спецпроект «Копенгагенский фарфор: сдержанное обаяние Балтики» приурочен ко Дню Балтийского моря, который приходится на 22 марта.
Копенгагенский фарфор – «фарфор для королей и король фарфора» – так характеризуют его ценители, добавляя, что он того стоит. Сама королева Дании Маргрете II, регулярно пополняет свою обширную коллекцию копенгагенского фарфора.
Спецпроект научит посетителей выставки разбираться в нюансах росписи копенгагенского фарфора, расскажет о ее видах (подглазурная, надглазурная) и сюжетах, а также о периодике клейм.
График работы выставки:
Фотографии предоставлены организаторами.
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