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На Тишинке пройдет 45-ая выставка-ярмарка «Блошиный рынок»

06.05.2017  16:29

В рамках 45-го «Блошиного рынка» будет представлен спецпроект «Японские предметы эпохи Мэйдзи рубежа XIX-XX-го веков», сообщают организаторы.

Спецпроект майского «Блошиного рынка» на Тишинке посвящен редкой теме: японским предметам эпохи Мэйдзи. Эти 44 года с 1868 по 1912 стали для японцев приблизительно тем же самым, что для нас – петровские реформы. Закрытая феодальная страна превратилась в современную мировую державу – причем молниеносными темпами. Слом государственной структуры, военная экспансия, перенос столицы в Эдо (он же Токио), отказ от лунного календаря и щедрый подарок западному миру в виде эстетики ар-нуво. Япония тогда была у всех на устах. А как жилось самим японцам в эпоху перемен? Об этом «расскажут» декоративные вазы со сложными символическими подтекстом росписи, статуэтки из патированной бронзы, кости и дерева, знаменитые нэцке, декоративные панно и живописные полотна.

График работы выставки:

  • 18 и 19 мая с 12:00 до 21:00;
  • 20 мая с 11:00 до 21:00;
  • 21 мая с 11:00 до 20:00.

Фотографии предоставлены организаторами.

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