Открытие XIX выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 14 сентября в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

В сентябрьской выставке примут участие более 150 дизайнеров и коллекционеров из России, Италии, Франции, Великобритании, США, Армении, Беларуси, Украины, Грузии – выбор украшений будет огромным. Центральную площадку займут экспонаты спецпроекта «Парад колье» - украшения известных коллекционеров, дизайнеров и модельеров. Часть колье из экспозиции можно будет приобрести.

Музейные раритеты на выставке «Бижутерия от винтажа до наших дней» традиционно соседствуют с вполне доступными экземплярами. Организаторы выставки не ставят стилистических рамок: на всем пространстве предсталена антикварная, винтажная, этническая, авангардная и жанровая бижутерия, в т.ч. созданная в единственном экземпляре дизайнерами.

Среди сотен эффектных украшений, которые будут представлены в спецпроекте «Парад колье», участвует уникальный раритет из частной коллекции дизайнера Виктории Тучинской. Это колье было подарено российской императрицей Екатериной Великой дочери князя Александра Чавчавадзе – Екатерине. На акварельном портрете Екатерины, сделанном художником князем Гагариным, она изображена именно в нем. Также, особенно стоит отметить два театральных колье из частной коллекции Марины Смирновой (организатор выставки «Бижутерия от винтажа до наших дней»). Эти колье (из сплава помпоне) были приобретены ею на аукционе изделий XVIII-XIX веков во Франции.

Период и время работы выставки: