XVIII сезон выставки-продажи «Бижутерия. От винтажа до наших дней» состоится 9-12 февраля в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

В этом сезоне в рамках выставки будет представлен спецпроект «Карнавал в лицах, масках и фактах».

Организатором мероприятия является выставочная компания «НОК».

Иллюстрация предоставлена организаторами.