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На «Тишинке» пройдет XVIII выставка «Бижутерия. От винтажа до наших дней»

19.01.2017  10:11

XVIII сезон выставки-продажи «Бижутерия. От винтажа до наших дней» состоится 9-12 февраля в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

В этом сезоне в рамках выставки будет представлен спецпроект «Карнавал в лицах, масках и фактах».

Организатором мероприятия является выставочная компания «НОК».

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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