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На «Тишинке» пройдет XVIII выставка «Бижутерия. От винтажа до наших дней»
19.01.2017 10:11
XVIII сезон выставки-продажи «Бижутерия. От винтажа до наших дней» состоится 9-12 февраля в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.
В этом сезоне в рамках выставки будет представлен спецпроект «Карнавал в лицах, масках и фактах».
Организатором мероприятия является выставочная компания «НОК».
Иллюстрация предоставлена организаторами.
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