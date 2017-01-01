Новости
НачалоНовостиНа «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Ежегодная премия The Best Luxury Stores пройдет 21 ноября 2017 года Выставка-презентация спортивной, повседневной и туристической одежды, обуви, аксессуаров и оборудования Sport Casual Moscow пройдет 22 - 24 января 2018 года Рейтинг@Mail.ru
6-8 декабря 2017 года состоятся предзаказы детской и подростковой одежды и обуви Kid & Junior Fashion

На «Тишинке» пройдет XX выставка «Бижутерия от винтажа до наших дней»

20.11.2017  22:20

Открытие юбилейной выставки-продажи «Бижутерия от винтажа до наших дней» состоится 23 ноября в ТВК «Тишинка», сообщают организаторы.

Выставка традиционно соберет всех поклонников винтажных и современных авторских украшений. На этот раз к преобладающему «женскому» ассортименту браслетов, колец и брошей добавится солидная «мужская» коллекция. Организаторы уверены, что московская публика по достоинству оценит это нововведение.

На выставке можно будет не только увидеть, но и купить шотландские броши (их носили преимущественно мужчины, а сейчас — модники обоих полов — Шон Коннери и Шэрон Стоун, например), редкие винтажные запонки, этнические и геральдические колье и перстни.

Расписание работы выставки:

  • 23 ноября в 19:00 –— VIP-открытие. Вход по специальным приглашениям или по билетам.
  • 24-25 ноября — с 11:00 до 21:00.
  • 26 ноября — с 11:00 до 20:00.

Организатор выставки — выставочная компания «НОК».

Фотографии предоставлены организаторами.

Просмотров: 40
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1431 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте