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На Тишинке стартовал 43-й сезон художественного проекта «Блошиный рынок»

16.12.2016  19:44

Выставка-ярмарка «Блошиный рынок» на Тишинке начала свою работу 15 декабря и будет открыта до 18 декабря включительно, сообщают организаторы.

Друзья художественного проекта — актеры, телеведущие, писатели, дизайнеры, художники и модельеры — поделились своими семейными историями о рождественских традициях, а большая елка на главном входе украшена игрушками из их детства. Игрушки на рождественскую елку «Блошиного рынка» на Тишинке передали Екатерина Рождественская, Андрей Макаревич, Татьяна Веденеева, Виктория Андрианова и многие другие.

В декабре на Тишинке развернется экспозиция из цветного стекла. Эти хрупкие предметы — любимая тема многих коллекционеров. К слову сказать, у народной артистки СССР Людмилы Марковны Гурченко, которая часто захаживала на «Блошиный рынок» Тишинки, была очень внушительная коллекция предметов из уранового стекла. Вообще, пользоваться посудой из цветного стекла в России стало принято с конца XVIII века. Покупали вазы, сосуды, декоративные предметы, разнообразную посуду из рубинового, уранового, кобальтового, арлекинового, мраморного и молочного стекла.

Кроме того, посетителей «Блошиного рынка» ждет большой выбор винтажных вещей, антиквариата, дизайнерских предметов, а также показ тематических коллекций музейного уровня.

Часы работы:

  • 15–16 декабря: 12:00–21:00
  • 17 декабря: 11:00–21:00
  • 18 декабря: 11:00–20:00

Организатор: Выставочная компания «Эксподиум».

Иллюстрация предоставлена организаторами.

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