Выставка-ярмарка «Блошиный рынок» на Тишинке начала свою работу 18 мая и будет открыта до 21 мая включительно, сообщают организаторы.

Спецпроект майского «Блошиного рынка» на Тишинке посвящен редкой теме: японским предметам эпохи Мэйдзи. Эти 44 года (с 1868 по 1912) стали для Японии приблизительно тем же, чем для России – петровские реформы. Закрытая феодальная страна превратилась в современную мировую державу – причем молниеносными темпами. Слом государственной структуры, военная экспансия, перенос столицы в Эдо (он же Токио), отказ от лунного календаря и щедрый подарок западному миру в виде эстетики ар-нуво. Япония тогда была у всех на устах. А как жилось самим японцам в эпоху перемен? Об этом и «расскажет» экспозиция спецпроекта, на которой будут представлены вазы со сложным символическим подтекстом росписи, статуэтки из патированной бронзы, кости и дерево, знаменитые нэцкэ, декоративные панно и живописные полотна.

График работы выставки:

18 и 19 мая с 12:00 до 21:00;

20 мая с 11:00 до 21:00;

21 мая с 11:00 до 20:00.

Фотографии предоставлены организаторами.