13.02.2017 21:20

В Сурхандарьинской области Узбекистана начнут работу три текстильных предприятия, где будут работать 1,35 тыс. человек, сообщает пресс-служба президента Республики.

В Узбекистане планируют организовать три новых текстильных предприятия. Они разместятся в Сурхандарьинской области.

Предприятие «Жануб текстиль» будет выпускать более 5 тыс. тонн пряжи в год. Здесь планируется трудоустроить 350 человек.

Узбекско-английская совместная фабрика «Амудар Текс» при меньшем количестве работников (300 человек) обеспечит выпуск 7 тыс. тонн пряжи в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

Третье предприятие - Sherobod textile invest – должно производить 17 тыс. тонн пряжи в год. На строительство объекта направят 46 млн долларов. Фабрика обеспечит занятость еще 700 человек.