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На трикотажной фабрике «Шарм» в Смоленске произошел пожар

14.03.2017  00:03

В воскресенье в Смоленске успешно потушен пожар на трикотажной фабрике «Шарм», сообщает пресс-службе ГУ МЧС региона.

В воскресенье, 12 марта, на смоленской фабрике «Шарм», производящей трикотаж возникло задымление. На место были вызваны пожарные и отправлено 6 спецмашин.

Причиной пожара стало возгорание пыли внутри вентиляционного короба. Огонь был быстро локализован и уничтожен. Пострадавших нет.

Смоленская трикотажная фабрика «Шарм» входит в холдинг «Русский трикотаж». Производит ткани и трикотажные изделия под брендом «Твое». Основана в 1964 году. 

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