30.03.2017 07:16

У российских брендов – сетей «Спортмастер» и Gloria Jeans – начались проблемы в Киеве.

Как сообщает портал bfm, более 50 человек провели акцию в торговом центре «Район» в столице Украины. Они сожгли нарисованный российский флаг, скандировали призывы бороться с российским бизнесом на территории Украины, а также заявляли, что эти магазины будут закрыты. Организаторы акции призвали президента Украины, СБУ и прокуратуру принять меры по прекращению работы российского бизнеса на Украине.

Рынок Украины уже покинули такие бренды, как Centro и BeFree российской компании Melon Fashion Group, при этом в стране продолжают работу такие российские бренды, как Bosco Sport, Incity и Kari.

Между тем, сеть спортивных товаров «Спортмастер», которую основал российский бизнесмен Николай Фартушняк, работает в этой стране более 20 лет, там у нее 26 магазинов. Сеть также развивает собственный бренд одежды — O'stin, на Украине более 40 таких магазинов.

У сети Gloria Jeans раньше на Украине было 13 фабрик, но после смены власти производство пришлось остановить. Два года назад компания вновь открыла фабрику в Луганске, но на работу вернулись только треть сотрудников.