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На Украине начинаются проблему у российских производителей одежды
30.03.2017 07:16
У российских брендов – сетей «Спортмастер» и Gloria Jeans – начались проблемы в Киеве.
Как сообщает портал bfm, более 50 человек провели акцию в торговом центре «Район» в столице Украины. Они сожгли нарисованный российский флаг, скандировали призывы бороться с российским бизнесом на территории Украины, а также заявляли, что эти магазины будут закрыты. Организаторы акции призвали президента Украины, СБУ и прокуратуру принять меры по прекращению работы российского бизнеса на Украине.
Рынок Украины уже покинули такие бренды, как Centro и BeFree российской компании Melon Fashion Group, при этом в стране продолжают работу такие российские бренды, как Bosco Sport, Incity и Kari.
Между тем, сеть спортивных товаров «Спортмастер», которую основал российский бизнесмен Николай Фартушняк, работает в этой стране более 20 лет, там у нее 26 магазинов. Сеть также развивает собственный бренд одежды — O'stin, на Украине более 40 таких магазинов.
У сети Gloria Jeans раньше на Украине было 13 фабрик, но после смены власти производство пришлось остановить. Два года назад компания вновь открыла фабрику в Луганске, но на работу вернулись только треть сотрудников.
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