31.03.2017 00:52

Для преодоления дефицита специалистов швейной отрасли на Украине планируется открыть 13 обучающих центров, сообщает пресс-служба министерства образования и науки страны.

На Украине отмечается недостаток в людях рабочих специальностей. В частности это касается швей.

«Профессионально-техническое образование должно иметь опережающий инновационный характер, поэтому мы должны тратить деньги на создание адекватной материально-технической базы учебных заведений», – отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Кабмин уже выделил средства на создание обучающих центров. 13 из них будут заниматься подготовкой рабочих по профессии «Швея. Закройщик». Общая стоимость оборудования для одного центра составит 330 тысяч гривен.