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На Украине пройдет IV неделя моды Odessa Fashion Week
06.03.2017 21:43
Профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week FW 2017-18 будет проходить с 22 по 26 марта в концерт-холле «Сады Победы», сообщают организаторы.
22 марта состоится содержательная образовательная программа
от успешных инсайдеров модной индустрии. Свои мастер-классы проведут главные
редактора модных изданий, байеры, известные cтилисты и дизайнеры одежды.
23 марта состоится Торжественное открытие IV сезона профессиональной недели моды Odessa Fashion Week FW 2017-18 в концерт-холле «Сады Победы», зал которого будет переоборудован под профессиональную площадку для fashion-шоу, будет установлен необыкновенный зеркальный подиум и специальное световое оборудование. Помимо показов известных украинских и зарубежных дизайнеров, в этот день гостей ждет выступление специальных музыкальных гостей.
24-25 марта пройдет официальная программа показов коллекций украинских и зарубежных дизайнеров.
26 марта состоится международный конкурс молодых
дизайнеров New Fashion Generation, а главным итогом вечера станет Церемония
награждения всех участников Odessa Fashion Week: дизайнеров и моделей,
партнеров и спонсоров, визажистов, парикмахеров и волонтеров.
Фотография предоставлена организаторами.
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