Профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week FW 2017-18 будет проходить с 22 по 26 марта в концерт-холле «Сады Победы», сообщают организаторы.

22 марта состоится содержательная образовательная программа от успешных инсайдеров модной индустрии. Свои мастер-классы проведут главные редактора модных изданий, байеры, известные cтилисты и дизайнеры одежды.



23 марта состоится Торжественное открытие IV сезона профессиональной недели моды Odessa Fashion Week FW 2017-18 в концерт-холле «Сады Победы», зал которого будет переоборудован под профессиональную площадку для fashion-шоу, будет установлен необыкновенный зеркальный подиум и специальное световое оборудование. Помимо показов известных украинских и зарубежных дизайнеров, в этот день гостей ждет выступление специальных музыкальных гостей.

24-25 марта пройдет официальная программа показов коллекций украинских и зарубежных дизайнеров.

26 марта состоится международный конкурс молодых дизайнеров New Fashion Generation, а главным итогом вечера станет Церемония награждения всех участников Odessa Fashion Week: дизайнеров и моделей, партнеров и спонсоров, визажистов, парикмахеров и волонтеров.

На протяжении всех дней, с 23 по 26 марта на территории концерт-холла «Сады Победы» будет работать Trade Fashion Zone – территория, где будут представлены одежда, обувь и аксессуары украинских и зарубежных дизайнеров, которые каждый из гостей сможет примерить и приобрести. Также будут представлены фото- и бренд-зоны от партнеров мероприятия.



Официальным партнером Afterparty, где на протяжении всех дней будет организована развлекательная программа для всех участников и гостей Odessa Fashion Week выступил итальянский ресторан Tagliatelle.

Фотография предоставлена организаторами.