Профессиональная неделя моды Odessa Fashion Week SS 2018 будет проходить с 5 по 9 октября, сообщают организаторы.

В рамках недели моды свои коллекции представят более 20 украинских и зарубежных дизайнеров: Miss DM, Elen Godis, Irina Siryk, N`Art, Gaptuvalnya, Elvira Gavrilova, Royal Family, Viсtoria Lyuvena, Kristina AS, Rybachuk Tatyna, Naira Arutyunian, Torbalina, Play Fashion, Pink Dreams by Tatyana Ivasina, Millenium Kids, Nani Sabrini, Mandragora, Kotyk Svitlana, Juless Design, Yara.M, Yanina Sergeyeva | Belarus, Umed Kuchkaliev | Tajikistan.

5-6 октября традиционно состоится Fashion-конференция с содержательной образовательной программой от 11 успешных инсайдеров модной индустрии.

9 октября рамках Odessa Fashion Week пройдет конкурс молодых дизайнеров New Fashion Generation, где на суд жюри предоставят свои коллекции Одесский профессиональный лицей технологий и дизайна, Одесский технический колледж, Одесское театрально-художественное училище и такие молодые дизайнеры, как Mandragora, Kotyk Svitlana, Juless Design, Yara.M, Yanina Sergeyeva | Belarus.

Талантливым и перспективным дизайнерам независимые fashion-эксперты подготовили специальные призы. Так, каждый из членов жюри конкурса выберет своего «фаворита» среди молодых дизайнеров и вручит ему свой приз:

Зарина Семенюк, организатор Odessa Fashion Week определит совместно со всеми членами жюри лучшую коллекцию сезона и вручит Диплом The Best Fashion Designer SS 2018, а также предоставит бесплатное участие с полноценной коллекцией в следующем сезоне Odessa Fashion Week FW 2018-19.

Айсель Гуейнова, co-founder и креативный директор 24/7 RAARE, PR-директор Mercedes-Benz Fashion Week Baku предоставит бесплатное участие в Mercedes-Benz Fashion Week Baku в следующем сезоне.

Яна Райкес, со-организатор Недели славянской моды в Париже, которая состоится 16-19.10.2017г. предоставит льготное участие в проекте (300€ за 6 моделей или 500€ за 12 моделей. Полная стоимость составляет 550€ и 1100€ соответственно).

Анастасия Сацюк, арт-директор журнала Ukrainian Fashion Magazine предоставит бесплатное размещение интервью и fashion-story (3 разворота) в журнале Ukrainian.Fashion.

Василий Галушкин, fashion-фотограф проведет fashion-фотосессию для журнала Ukrainain.Fashion.

Фотограф Anna NB вручит сертификат на бесплатную фотосессию коллекции дизайнера;

Ольга Баштовенко, организатор Mifida Fashion Day. Cherkassy предоставит бесплатное участие в своем проекте.

Гайяне Вардикян, организатор Berdyansk Fashion Day предоставит бесплатное участие в своем проекте.

Организаторы вместе с экспертным жюри подготовили участие в fashion-фотосессии для журнала Ukrainian Fashion Academy тем моделям, которые покажут лучшее дефиле на протяжении всей недели моды. Лучшая модель по итогам показов в рамках Odessa Fashion Week станет лицом следующей рекламной кампании Odessa Fashion Week FW 2018-19.

С 7 по 9 октября на территории концерт-холла «Сады Победы» будет работать Trade Fashion Zone – территория, где будут представлены одежда, обувь и аксессуары украинских и зарубежных дизайнеров, которые каждый из гостей сможет примерить и приобрести. Также будут представлены фото- и бренд-зоны от партнеров мероприятия.

Помимо показов известных украинских и зарубежных дизайнеров, гостей ждут выступления специальных музыкальных гостей.

Odessa Fashion Week — молодой и амбициозный проект, который отпраздновал первый юбилей (5-ый сезон) установлением сразу двух Национальных рекордов Украины: самый длинный подиум в Украине и самый молодой дизайнер, которым стал Глеб Кисловский.

Иллюстрация предоставлена организаторами.