26.07.2017 21:37

До конца года количество обувных магазинов SuperStep на Украине достигнет шести точек, пишет Delo.ua.

Турецкий холдинг «Эрен Груп» планирует расширение на Украине сети магазинов обуви SuperStep. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Lacoste и SuperStep в регионе Джан Угурлуджан.

«Надеемся, что до конца года количество бутиков бренда SuperStep вырастет до шести — как за счет киевских локаций, так и в результате выхода в новые города»,— рассказал он.

Первое открытие состоится в августе. В ТРЦ «Лавина» в Киеве начнет работу четвертый магазин SuperStep.

Холдинг «Эрен Груп» представляет на Украине бренды Lacoste и SuperStep, а в других странах мира - Burberry, Occasion, Gant, Nautica, Converse, Aigle, Keds и др.