3-я Международная выставка тканей и текстильных материалов «Интерткань» пройдет с 28 по 30 августа 2017 года
Новости
НачалоНовостиНа Украине растет сеть обувных магазинов SuperStep
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
II Moscow Licensing Summit пройдет в Москве 19 сентября 2017 года RZN Fashion Week – 2017 пройдет в Рязани с 5 по 7 октября 2017 года Рейтинг@Mail.ru

На Украине растет сеть обувных магазинов SuperStep

26.07.2017  21:37

До конца года количество обувных магазинов SuperStep на Украине достигнет шести точек, пишет Delo.ua.

Турецкий холдинг «Эрен Груп» планирует расширение на Украине сети магазинов обуви SuperStep. Об этом журналистам рассказал генеральный директор Lacoste и SuperStep в регионе Джан Угурлуджан.

«Надеемся, что до конца года количество бутиков бренда SuperStep вырастет до шести — как за счет киевских локаций, так и в результате выхода в новые города»,— рассказал он.

Первое открытие состоится в августе. В ТРЦ «Лавина» в Киеве начнет работу четвертый магазин SuperStep.

Холдинг «Эрен Груп» представляет на Украине бренды Lacoste и SuperStep, а в других странах мира - Burberry, Occasion, Gant, Nautica, Converse, Aigle, Keds и др. 

Просмотров: 82
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1345 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте